Экс-тренер сборной РФ по биатлону призвал отстранить россиян от Игр-2018

Бывший тренер женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер призвал отстранить российскую комнаду от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году, сообщает Frankfurter Allgemeine.

"Если все сказанное подтвердится, россиянам нужно предоставить олимпийскую паузу и исключить. Конечно, невиновных это тоже коснется, но ни в каких других мерах смысла не будет" — завил он.

По его словам, в этом случае у России "будет время подумать". "И тогда мы уже посмотрим и начнем все с начала", — заявил он.

Екатерины Шумиловой и Пихлер, который был тренером российской женской сборной по биатлону с 2011 по 2013 год и готовил команду в составе Яны Романовой, Ольги Зайцевой Екатерины Глазыриной к Олимпиаде в Сочи, уверен, что его подопечные допинг не употребляли.

"Я продолжаю утверждать, что моя команда была чиста", — отметил он, добавив, тем не менее, что поручиться ни за кого не готов.

Сейчас Пихлер является главным тренером сборной Швеции по биатлону.