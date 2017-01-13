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Мадридский «Реал» побил достижение «Барселоны», установив рекорд Испании
Фото: © EPA/JULIO MUNOZ
Мадридский «Реал» сыграл вничью с «Севильей» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании и продлил свою беспроигрышную серию до 40 игр.
Встреча, проходившая на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счётом 3:3.
От поражения мадридцы ушли на 93-й минуте благодаря голу Карима Бензема.
Таким образом, «Реал» установил новый рекорд для испанских команд и превзошёл достижение «Барселоны», составлявшее 39 матчей без поражения.
Подопечные Зинедина Зидана последний раз терпели поражение 6 апреля 2016 года в матче плей-офф Лиги чемпионов против «Вольфсбурга» (0:2). После этой встречи «Реал» одержал 30 побед и 10 раз сыграл вничью.
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