Главное сейчас
Главные события у вас в почте
IAAF опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом
Фото: AP Photo/Lionel Cironneau
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Одним из критериев является то, что спортсмены не должны быть вовлечены в дела Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тренеры, врачи и другие специалисты, работающие с атлетом, не должны быть причастны к каким-либо допинговым нарушениям. Также будет иметь значение количество взятых у спортсмена анализов на наличие допинга.
Также отмечается, что вхождение в пул тестируемых спортсменов не дает гарантий на участие в соревнованиях, поскольку во внимание будут браться другие факторы.
Совет IAAF 17 июня на своем заседании принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро IAAF отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.
Оставить комментарий