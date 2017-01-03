IAAF опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Одним из критериев является то, что спортсмены не должны быть вовлечены в дела Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тренеры, врачи и другие специалисты, работающие с атлетом, не должны быть причастны к каким-либо допинговым нарушениям. Также будет иметь значение количество взятых у спортсмена анализов на наличие допинга.

Также отмечается, что вхождение в пул тестируемых спортсменов не дает гарантий на участие в соревнованиях, поскольку во внимание будут браться другие факторы.