IAAF опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом
Главное сейчас
ТАСС

IAAF опубликовала критерии подачи заявок на выступления россиян под нейтральным флагом

IAAF опубликовала условия выступления россиян под нейтральным флагом
Фото:
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) опубликовала критерии подачи заявок на индивидуальный допуск российских спортсменов к международным соревнованиям в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Одним из критериев является то, что спортсмены не должны быть вовлечены в дела Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Тренеры, врачи и другие специалисты, работающие с атлетом, не должны быть причастны к каким-либо допинговым нарушениям. Также будет иметь значение количество взятых у спортсмена анализов на наличие допинга.
Также отмечается, что вхождение в пул тестируемых спортсменов не дает гарантий на участие в соревнованиях, поскольку во внимание будут браться другие факторы.
Совет IAAF 17 июня на своем заседании принял решение о лишении российских спортсменов права выступать на всех международных соревнованиях, включая Олимпийские игры 2016 года. Позднее антидопинговое бюро IAAF отклонило индивидуальные заявки на участие в турнирах практически всех спортсменов РФ, кроме тренирующейся в США Дарьи Клишиной.
Еще 24 источника
Спорт
Дарья Клишина
Оставить комментарий

ТАСС: последние новости