Ведущие биатлонисты мира, включая Шипулина, проводят закрытое совещание по поводу допинга
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Ведущие биатлонисты мира, включая Шипулина, проводят закрытое совещание по поводу допинга

Ведущие биатлонисты мира проводят закрытое совещание по поводу допинга
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В немецком Оберхофе за день до старта четвертого этапа Кубка мира проходит закрытое собрание ведущих биатлонистов по поводу допинга.
"В 17:00 по местному времени началась встреча лидеров национальных команд всех стран по вопросам допинга. Проходит в абсолютно закрытом режиме, без журналистов, тренеров, пресс-атташе, менеджеров и т. п. Только выступающие спортсмены.
Не пустили даже Свена Фишера. Собралось человек 50. И вы знаете, наверное, это правильно, что биатлонисты решили разобраться и откровенно поговорить внутри своей семьи без посторонних. Шипулин внутри", - сообщает "Матч ТВ" со слов своего источника.
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Свен Фишер
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