Ведущие биатлонисты мира, включая Шипулина, проводят закрытое совещание по поводу допинга

В немецком Оберхофе за день до старта четвертого этапа Кубка мира проходит закрытое собрание ведущих биатлонистов по поводу допинга.

"В 17:00 по местному времени началась встреча лидеров национальных команд всех стран по вопросам допинга. Проходит в абсолютно закрытом режиме, без журналистов, тренеров, пресс-атташе, менеджеров и т. п. Только выступающие спортсмены.