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Соперником молодежной сборной России по полуфиналу ЧМ по хоккею стала команда США
Молодежная сборная США по хоккею со счетом 3:2 обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Шайбы в составе победителей забросили Джереми Бракко (9-я минута), Люк Кунин (11) и Джордан Гринуэй (47). У швейцарцев двумя голами отличился Нико Хишер (31, 46).
В полуфинале чемпионата мира сборная США сыграет против сборной России. Напомним, команда Валерия Брагина в своем четвертьфинале обыграла датчан со счетом 4:0. В матче группового турнира российские хоккеисты уступили американцам со счетом 2:3.
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