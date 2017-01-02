Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ
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Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ

Российские хоккеисты вышли в полуфинал молодежного чемпионата мира
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Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила национальную команду Дании. Счет в игре после курьезного броска открыл Александр Полунин. Еще два гола забросил капитан команды Кирилл Капризов. И один на счету – Павла Карнаухова.
В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния – США – Швейцария. Таким образом следующую игру Россия проведет 4 января в 23.00 по московскому времени.
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Кирилл Капризов Александр Полунин Павел Карнаухов
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