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Россия победила Данию и вышла в полуфинал МЧМ
Фото: ФХР
Молодежная сборная России в четвертьфинальном матче чемпионата мира победила национальную команду Дании. Счет в игре после курьезного броска открыл Александр Полунин. Еще два гола забросил капитан команды Кирилл Капризов. И один на счету – Павла Карнаухова.
Полунин! 1-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/apyd4aclz6— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
В полуфинале команда Валерия Брагина сыграет с победителем другого четвертьфинального противостояния – США – Швейцария. Таким образом следующую игру Россия проведет 4 января в 23.00 по московскому времени.
Капризов! 2-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/zz5a9dLIiH— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Карнаухов! 3-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/rdIZaLHvjY— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
Капризов! 4-0!!! #RedMachine #СделаноВРоссии pic.twitter.com/ty95FFKVz5— Хоккей России (@russiahockey) 2 января 2017 г.
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