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Российские лыжники могут лишиться медалей сочинской Олимпиады
Российские спортсмены вновь попали в центр внимания допингового скандала. Россию могут лишить четырех медалей Олимпийских игр в Сочи в лыжных гонках, если было нарушение антидопинговых правил Александром Легковым и Максимом Вылегжаниным.
На домашней Олимпиаде Легков и Вылегжанин завоевали золото и серебро соответственно в масс-старте на 50 км. Также они стали серебряными призерами в эстафете. Еще Вылегжанин и Никита Крюков взяли серебряные награды в командном спринте.
Как уже сообщали Вести.Ru, 30 декабря 2016 года FIS отклонила аппеляции лыжников — Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Юлии Ивановой и Евгении Шаповаловой были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил.
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