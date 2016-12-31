Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Карякин опустился с шестой на восьмую строчку в рейтинге FIDE
Россиянин Сергей Карякин опустился на восьмую строчку в рейтинге Международной федерации шахмат (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В предыдущем рейтинге россиянин занимал шестое место. В декабре Карякин не провел ни одной партии с классическим контролем. Лидирует в рейтинге норвежец Магнус Карлсен, вторым идет американец Фабиано Каруана, третьим - другой россиянин Владимир Крамник.
30 декабря Карякин стал победителем чемпионата мира по блицу.
Оставить комментарий