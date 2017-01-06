Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски»

Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии, преодолев дистанцию за 21 минуту 47,9 секунды. Он установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки среди мужчин. На втором месте оказался французский спортсмен Морис Манифика (отставание 0,4 секунды), третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+16,6), передает ТАСС.

Устюгов возглавил общий зачет многодневки. Эта победа стала пятой подряд в рамках «Тур де Ски» 2017 года, что является рекордным показателем. Устюгов превзошел достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа.