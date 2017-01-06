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Устюгов одержал пятую победу подряд на «Тур де Ски»
Российский лыжник Сергей Устюгов выиграл гонку на 10 километров на этапе «Тур де Ски» в Италии, преодолев дистанцию за 21 минуту 47,9 секунды. Он установил рекорд по количеству побед в рамках многодневки среди мужчин. На втором месте оказался французский спортсмен Морис Манифика (отставание 0,4 секунды), третьим финишировал норвежец Симен Крюгер (+16,6), передает ТАСС.
Россиянин Александр Бессмертных стал 13-м (+36,7), Андрей Ларьков – 23-м (+47), Ермил Воркуев – 30-м (+1.02,5), Андрей Мельниченко – 33-м (+1.07,9), Петр Седов – 41-м (+1.27,2).
Устюгов возглавил общий зачет многодневки. Эта победа стала пятой подряд в рамках «Тур де Ски» 2017 года, что является рекордным показателем. Устюгов превзошел достижение норвежца Мартина Сундбю, который в 2016 году выиграл четыре этапа.
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