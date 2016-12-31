Боец Мирзаев прооперирован после нападения в Москве

Известному российскому бойцу Расулу Мирзаеву проведена операция в одной из клиник в Москве после того, как на него напали неизвестные. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев

"Проведена операция, сейчас он спит", - сказал он.

Как ранее сообщал ТАСС, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета.