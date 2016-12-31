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Боец Мирзаев прооперирован после нападения в Москве
Известному российскому бойцу Расулу Мирзаеву проведена операция в одной из клиник в Москве после того, как на него напали неизвестные. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор компании Fight Nights Камил Гаджиев.
"Проведена операция, сейчас он спит", - сказал он.
Как ранее сообщал ТАСС, трое неизвестных избили Мирзаева в ночь на субботу на улице Восточная и ранили его из травматического пистолета.
30-летний Мирзаев известен своими выступлениями в Fight Nights. Российский боец 16 ноября потерпел первое поражение в карьере ММА от американца грузинского происхождения Левана Макашвили. В его активе 17 побед и одно поражение. Мирзаев также является чемпионом мира по боевому самбо.
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