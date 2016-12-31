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Карлсен спешно покинул церемонию награждения на чемпионате мира по блиц
Норвежский шахматист Магнус Карлсен спешно покинул церемонию награждения на чемпионате мира по блиц-шахматам. У зрителей создалось впечатление, будто норвежец сбежал, разозлившись, что не смог одержать победу - чемпионат выиграл россиянин Сергей Карякин. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА "Новости".
Отмечается, что во время фотосессии норвежец демонстративно махнул рукой и спешно покинул церемонию.Сергей Карякин стал чемпионом мира по блиц-шахматам, опередив Карлсена по дополнительным показателям. Оба шахматиста набрали по 16,5 очка, однако Карякин победил в очной встрече.Нынешняя победа стала своеобразным реваншем.
В ноябре 2016 года Карлсен выиграл у Карякина звание чемпиона мира по классическим шахматам.
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