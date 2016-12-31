Внеочередная конференция ФТАР состоится 7 февраля в Зеленодольске

Внеочередная конференция Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) пройдет 7 февраля в Зеленодольске. Об этом ТАСС сообщил глава ФТАР Максим Агапитов.

Мероприятие пройдет в рамках Кубка России.

"Внеочередная конференция состоится 7 февраля 2017 года в городе Зеленодольск в рамках Кубка России, решение о ее проведении связано не только с необходимостью аудита, но и с приведением устава федерации в полное соответствие с действующим законодательством РФ", - сказал Агапитов.