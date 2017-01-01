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СМИ назвали причину нападения на спортсмена Мирзаева
Фото: wikipedia.org /
Столичные правоохранители продолжают активные поиски злоумышленников, которые в ночь на 31 декабря напали на обладателя звания чемпиона мира в смешанных единоборствах Расула Мирзаева.
31 декабря напали на чемпиона мира в смешанных единоборствах Расула Мирзаева
Отмечается, что в настоящее время отрабатываются самые разные версии совершенного нападения на тридцатилетнего бойца. В качестве версий рассматриваются ограбление и заказное нападение с целью причинения тяжелого вреда здоровью спортсмена для того, чтобы вывести его из формы.
В полиции отметили, что турниры, в которых участвует Мирзаев, являются серьезными коммерческими проектами. Возможно, нападавшие желали не допустить проведения запланированного на 25 марта боя с Леваном Макашвили, сообщает Лайф.
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