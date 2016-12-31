Сотникова может лишиться золотой медали Олимпиады-2014

23 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) открыл дисциплинарные дела в отношении 28 российских спортсменов, которые выступали на Олимпиаде в Сочи в 2014 году. Издание пишет, что располагает полным списком с именами атлетов, которых подозревают в манипуляциях с допинг-пробами. Среди них оказалась и Сотникова. Однако дело не в положительной допинг-пробе или ее подмене. Как подчеркивает газета, анализ мочи российской фигуристки был чист, но на пробирке с пробой якобы была царапина. Это может быть свидетельством того, что пробирку вскрывали или пытались это сделать.