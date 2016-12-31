СМИ: Сотникову могут лишить олимпийской золотой медали

Напомним, у Сотниковой уже пытались отобрать олимпийское золото Сочи - Южно-корейская федерация оспаривала оценки судей, которые после произвольной программы предпочли россиянку корейской фигуристке Ким Ю-На.

Макларена представил вторую часть своего доклада в начале декабря. Он утверждает, что в России якобы существует «государственная система поддержки допинга».

В России доклад ВАДА назвали сфальсифицированным.