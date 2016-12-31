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СМИ: Сотникову могут лишить олимпийской золотой медали
Во второй части доклада комиссии Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) под руководством Ричарда Макларена среди спортсменов, допинг-пробы которых могли оказаться вскрытыми, упоминается российская фигуристка Аделина Сотникова, пишут СМИ. В результате у россиянки могут отобрать олимпийское золото, которое она завоевала в Сочи в 2014 году, пишет Sports.ru со ссылкой на La Gazzetta dello Sport. Бронзовый призер Игр в Сочи итальянка Каролина Костнер, хоть и сказала, что пока рано комментировать данную информацию, уже заявила, что «любое подобное подозрение является разочарованием» для людей, которые «хотят видеть спорт чистым».
Напомним, у Сотниковой уже пытались отобрать олимпийское золото Сочи - Южно-корейская федерация оспаривала оценки судей, которые после произвольной программы предпочли россиянку корейской фигуристке Ким Ю-На.
Макларена представил вторую часть своего доклада в начале декабря. Он утверждает, что в России якобы существует «государственная система поддержки допинга».
В России доклад ВАДА назвали сфальсифицированным.
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