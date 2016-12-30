Карякин стал чемпионом мира по блицу

Сергей Карякин завоевал титул чемпиона мира по блицу. Российский шахматист набрал 16,5 балла и обошел норвежца Магнуса Карлсена благодаря победе в очной встрече. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС.

Как говорится в публикации, перед последним туром первое место занимал норвежский шахматист. Карлсен опережал россиянина на полбалла. Однако в последней партии норвежец сыграл вничью с представителем Болгарии Петером Леко, а Карякин выиграл у грузина Баадура Джобаву, что позволило россиянину сравняться по очкам с Карлсеном и обойти его благодаря победе в личной встрече.

Чемпионат мира по блицу проходил в Дохе с 29 по 30 декабря. С 11 по 30 ноября Карякин и Карлсен встречались в финальном матче из 12 партий за титул чемпиона мира по классическим шахматам. При счете 6:6 в тай-брейке оказался сильнее норвежский шахматист. Финал проходил в Нью-Йорке.