Сборная России по хоккею обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная России добилась победы над командой Словакии в матче пятого тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счетом 2:0.

Соперником сборной России по четвертьфиналу станет команда Дании. Эта встреча пройдет в ночь со 2-е на 3-е января.

U20 ЧМ-2017. Группа B. 5-й тур Россия U20 - Словакия U20 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 1:0 - Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов) - 29:06 (5x4) 2:0 - Тренин (Ураков, Беляев) - 49:39 (5x5)