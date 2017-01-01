Сборная России по хоккею обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира
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Газета.Ru

Сборная России по хоккею обыграла Словакию на молодежном чемпионате мира

Сборная России по хоккею обыграла Словакию на МЧМ
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Сборная России добилась победы над командой Словакии в матче пятого тура группового этапа молодежного чемпионата мира. Встреча, проходившая в Торонто, завершилась со счетом 2:0.
Первую шайбу россияне забросили только на 30-й минуте - Денис Гурьянов открыл счет, добив снаряд в ворота при игре в большинстве. В середине третьего периода Яков Тренин воспользовался отличной передачей Кирилла Уракова и удвоил преимущество российской сборной.
Соперником сборной России по четвертьфиналу станет команда Дании. Эта встреча пройдет в ночь со 2-е на 3-е января.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 5-й тур Россия U20 - Словакия U20 2:0 (0:0, 1:0, 1:0) 1:0 - Гурьянов (Квартальнов, Карнаухов) - 29:06 (5x4) 2:0 - Тренин (Ураков, Беляев) - 49:39 (5x5)
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Словакия Спорт
Денис Гурьянов Кирилл Ураков Яков Тренин
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