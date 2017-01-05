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Сборная России сыграет с командой Швеции в матче за бронзу МЧМ по хоккею
Сборная России по хоккею сыграет со шведами в матче за третье место на молодёжном чемпионате мира по хоккею в Канаде.
Об этом стало известно после победы сборной Канады над командой Швеции во втором полуфинале турнира со счётом 5:2.
Канадцы сыграют в финале МЧМ со сборной США.
Ранее ФХР указала на ошибки организаторов в серии буллитов в матче МЧМ между Россией и США, который завершился со счётом 4:3 в пользу американцев.
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