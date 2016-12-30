Китайский клуб готов заплатить за Криштиану Роналду 300 миллионов евро

В Китае проявляют интерес к нападающему "Реала" Криштиану Роналду . Об этом сообщил агент португальца Жорже Мендеш. Китайский клуб, название которого остается неизвестным, готов предложить за форварда 300 миллионов евро и платить ему более 100 миллионов евро в год.

– Деньги – это еще не все, – приводит Sky Sports слова Мендеша. – "Реал" – это вся жизнь Криштиану Роналду.