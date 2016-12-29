Тысячи сербских фанатов исполнили песню в память о жертвах катастрофы Ту-154

Песню в память о жертвах авиакатастрофы Ту-154 в Черном море исполнили тысячи сербских фанатов баскетбольного клуба «Црвена Звезда». Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на YouTube-канал FCRedStarBelgrade.

#rip #russian #military #orchestra #tamodaleko#redstar #cska #euroleague Видео опубликовано vanja (@g_o_s_p_o_dz_a) Дек 29 2016 в 9:59 PST

Акция памяти жертв крушения самолета прошла перед началом матча Евролиги между «Црвеной Звездой» и московским ЦСКА. Фанаты также вывесили на трибуне баннер «Пусть песню этого 20-тысячного хора услышат на небе!».

Самолет Ту-154 министерства обороны России разбился в акватории Черного моря неподалеку от Сочи 25 декабря. На борту находились участники ансамбля песни и пляски имени Александрова, журналисты, исполнительный директор фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза. Все 92 человек, находившиеся на борту лайнера, погибли. На настоящий момент в ходе поисково-спасательной операции были найдены 15 тел. Следователи рассматривают семь версий катастрофы, среди которых – столкновение с птицей, отказ техники, человеческий фактор.