Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу

Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который стартовал в Дохе, сообщает "Спорт-Экспресс".

Россиянин одержал пятую победу подряд и таким образом стал лидером соревнований. Шахматисты проведут по 11 партий в четверг, еще десять будут сыграны в пятницу, 30 декабря.

В ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке, который Карлсен выиграл со счетом 3:1.