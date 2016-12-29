Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Карякин обыграл Карлсена на чемпионате мира по блицу
Российский гроссмейстер Сергей Карякин одержал победу над норвежцем Магнусом Карлсеном в рамках пятого тура чемпионата мира по блицу, который стартовал в Дохе, сообщает "Спорт-Экспресс".
Россиянин одержал пятую победу подряд и таким образом стал лидером соревнований. Шахматисты проведут по 11 партий в четверг, еще десять будут сыграны в пятницу, 30 декабря.
В ноябре Карякин боролся с Карлсеном за звание чемпиона мира по классическим шахматам. Россиянин уступил норвежцу на тай-брейке, который Карлсен выиграл со счетом 3:1.
Оставить комментарий