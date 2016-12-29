Карякин обыграл Карлсена в пятом туре чемпионата мира по блицу

В пятой партии чемпионата мира по блицу российский шахматист Сергей Карякин обыграл норвежца Магнуса Карлсена. Таким образом, российский гроссмейстер остался единоличным лидером турнира в Дохе. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на интернет-издание «Газету.ru»

Как говорится в публикации, Карлсен, игравший белыми фигурами, признал свое поражение в конце партии. Карякин выиграл все пять раундов чемпионата мира по блицу.