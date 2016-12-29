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Карякин обыграл Карлсена в пятой партии и остался единоличным лидером ЧМ по блицу
Фото: Tarjei J. Svensen/twitter.com
Российский гроссмейстер Сергей Карякин в пятой партии чемпионата мира по блицу обыграл норвежца Магнуса Карлсена и остался единоличным лидером шахматного турнира.
Карякин играл черными фигурами, а Карлсен признал свое поражение в конце партии.
Карякин выиграл все пять раундов на ЧМ по блицу и является единоличным лидером турнира.
"Газета.Ru" ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня на чемпионате мира по блицу.
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