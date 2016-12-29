Роналду потерял звание самого высокооплачиваемого футболиста

32-лентний Карлос Тевес стал наиболее высокооплачиваемым футболистом на планете. Аргентинец обошел Лионеля Месси Криштиану Роналду , которые на протяжении последних 8 лет неизменно признаются лучшими футболистами мира, сообщают Рамблер/новости со ссылкой на TransfermarktСhina в сети микроблогов Twitter

Ранее сообщалось, что нападающий аргентинского клуба «Бока Хуниорс» станет самым высокооплачиваемым футболистом после того, как официально перейдет в китайский «Шанхай Шэньхуа». Отмечалось, что в новой команде Тевес будет получать 615 тысяч фунтов в неделю. К примеру, нападающий испанского «Реала» Криштиану Роналду получает 365 тысяч фунтов в неделю.

В текущем сезоне Тевес провел в чемпионате Аргентины десять матчей, в которых забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.