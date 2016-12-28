Теннисистка Ана Иванович завершила карьеру

Экс-первая ракетка мира теннисистка из Сербии Ана Иванович завершила спортивную карьеру. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на аккаунт теннисистки в Facebook

«Я приняла решение завершить профессиональную карьеру. Это было трудное решение, но в то же время есть и много поводов для радости. Я мечтала стать теннисисткой с пяти лет, и мне это удалось. Я была первой ракеткой мира, выигрывала "Ролан Гаррос", выиграла 15 турниров WTA, сыграла столько запоминающихся матчей. Довольно неплохо для девчонки из Сербии», - заявила Иванович.

Заявление 29-летняя спортсменка сделала в видеообращении к своим болельщикам. В сентябре 2016 года Иванович завершила досрочно сезон из-за рецидивов травмы запястья. Кроме того, теннисистке предстоит операция на пальце ноги. Как говорится в обращении, спортсменка посвятит себя бизнесу. Также Иванович хотела бы профессионально реализоваться в области красоты и моды.

На счету сербской теннисистки 15 титулов WTA в одиночном разряде. В 2016 году девушка вышла замуж за немецкого футболиста Бастиана Швайнштайгера.