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СМИ раскрыли имена двух дисквалифицированных российских биатлонисток
Фото: Lubos Pavlicek / Globallookpress.com
Российские спортсменки Ольга Вилухина и Яна Романова были отстранены от участия в соревнованиях решением Международного союза биатлонистов (IBU). Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на итальянское издание La Gazzetta dello Sport.
Как говорится в публикации, призеры Игр в Сочи в 2014 году входят в список 31 биатлониста, которых подозревают в употреблении допинга. От соревнований спортсменки были отстранены еще 22 декабря, однако до настоящего момента их имена оставались неизвестны широкой публике. Запрет на выступления от IBU последовал после того, как в организации решили провести расследование в отношении Союза биатлонистов России (СБР) и 29 спортсменов, которые были упомянуты в докладе независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.
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