ФИФА не исключила применения санкций к России
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Рамблер/новости

ФИФА не исключила применения санкций к России

ФИФА не исключила применения санкций к России
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В случае, если применение допинга в российском футболе будет доказано, Международная федерация футбола (FIFA) применит ограничительные меры. С таким заявление выступил президент организации Джанни Инфантино. Его слова приводят Рамблер/новости со ссылкой на портал RDS.
«Если случаи употребления допинга были скрыты и получат доказательства, FIFA и Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) примут все необходимые меры и введут санкции», - заявил Инфантино.
Ранее президент FIFA заявлял, что допинговые скандалы в российском спорте не повлияют на проведение чемпионата мира в России в 2018 году. 9 декабря была опубликована вторая часть доклада Ричарда Макларена о массовом применении запрещенных веществ российскими спортсменами. Также в документе говорилось о манипуляциях с допинг-пробами. Уже после публикации исследования Макларен заявлял, что положительными оказались пробы ряда российских футболистов. Чемпионат мира по футболу должен пройти в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Игры запланированы на 12 стадионах 11 городов страны.
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Джанни Инфантино Ричард Макларен
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