Бразильянка Нуньес нокаутировала бывшую чемпионку UFC Роузи на 48-й секунде боя

Американский боец смешанного стиля (ММА) Ронда Роузи проиграла действующей чемпионке Абсолюного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе бразильянке Аманде Нуньес в рамках шоу UFC 207. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

UFC 207 проходил в Лас-Вегасе, поединок между Роузи и Нуньес был главным событием вечера. Бой завершился победой бразильской спортсменки техническим нокаутом на 48-й секунде первого раунда. Нуньес защитила чемпионский титул, одержав 14-ю победу в 18 боях. В активе американки 12 побед в 14 поединках.