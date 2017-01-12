Губерниев прокомментировал слова украинского комментатора про «Боярышник»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев назвал «моральным уродом» украинского коллегу, пошутившего насчёт лосьона «Боярышник» и россиян.

«Во-первых, моральных уродов обсуждать мы не будем. Но я хочу сказать о другом. Количество украинских болельщиков, которых я встречаю на этапе, количество автографов, количество совместных фотографий, количество добрых слов в адрес канала и российского вещания, говорит о том, что всякий приличный поклонник биатлона и на Украине, и в Украине смотрит и слушает наш телеканал», — заявил Губерниев в прямом эфире «Матч ТВ».

Журналист также подчеркнул, что в течение многих лет дружит с украинскими спортсменами и поддерживает их.

«Так что вот такое друзья у нас: про уродов и людей. На чьей стороне правда, друзья украинцы, вы прекрасно понимаете», — добавил Губерниев.

Во время трансляции мужской биатлонной гонки в рамках этапа Кубка мира в Германии комментатор одного из украинских спортивных телеканалов пошутил, что поклонники сборной России отметят серебряные медали «элитным национальным напитком «Боярышник».