Россия разгромила Латвию на хоккейном МЧМ-2017

Молодежная сборная России разгромила команду Латвии на чемпионате мира по хоккею. Матч второго тура группового этапа завершился со счетом 9:1. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на ТАСС

Павел Карнаухов и Кирилл Капризов. ЧМ проходит в Канаде. В первом периоде встречи четыре шайбы в ворота соперника отправили Даниил Юртайкин, Александр Полунин

В начале второго периода игрок команды Латвии Рудольф Балцерс принес своей сборной одно очко. Александр Полунин и Кирилл Беляев забили Латвии в ответ еще две шайбы. Третий период завершился для российской сборной тремя заброшенными шайбами в ворота противника.

Общий итог двух матчей для российской сборной: три очка и третье место в группе. Первые два места разделили между собой США и Канада, набрав по три очка.