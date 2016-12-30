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Сборная России уступила команде США на МЧМ
Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира уступила команде США. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу американцев.
За США голами отметились Клейтон Келлер, Колин Уайт и Трой Терри. В составе сборной России шайбы забросили Кирилл Ураков и Кирилл Капризов.
Россия после трех туров имеет в активе три очка и занимает третье место в группе В. США (9 очков) расположились на первой позиции.
U20 ЧМ-2017. Группа B. 3-й тур
Россия U20 - США U20 - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)
0:1 – Келлер (Андерсон, Фицджеральд) – 04:14 (5x5),
1:1 – Ураков (Тренин, Зборовский) – 11:59 (4x5),
1:2 – Уайт (Макэвой, Келлер) – 24:03 (5x4),
1:3 – Терри (Фоли, Лачински) – 31:41 (5x5),
2:3 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 37:17 (5x4)
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