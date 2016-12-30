Сборная России уступила команде США на МЧМ

Сборная России в матче третьего тура группового этапа молодежного чемпионата мира уступила команде США. Встреча закончилась со счетом 3:2 в пользу американцев.

Россия после трех туров имеет в активе три очка и занимает третье место в группе В. США (9 очков) расположились на первой позиции.

U20 ЧМ-2017. Группа B. 3-й тур

Россия U20 - США U20 - 2:3 (1:1, 1:2, 0:0)

0:1 – Келлер (Андерсон, Фицджеральд) – 04:14 (5x5),

1:1 – Ураков (Тренин, Зборовский) – 11:59 (4x5),

1:2 – Уайт (Макэвой, Келлер) – 24:03 (5x4),

1:3 – Терри (Фоли, Лачински) – 31:41 (5x5),

2:3 – Капризов (Рыков, Воробьёв) – 37:17 (5x4)