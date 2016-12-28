В РУСАДА признали наличие системы допинга в России

Анцелиович заявила, что «это был институциональный заговор», но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были.

Она также отметила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.

По словам главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, необходимо «найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются».

«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок», - рассказал Смирнов.