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В РУСАДА признали наличие системы допинга в России
Газета The New York Times утверждает, что и.о. главы Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Анна Анцелиович признала существование в стране допинговой программы, сообщают Рамблер/новости.
Анцелиович заявила, что «это был институциональный заговор», но подчеркнула, что представители высшего руководства в него вовлечены не были.
Она также отметила, что была потрясена, когда стало известно о системе допинга.
По словам главы Независимой общественной антидопинговой комиссии Олимпийского комитета России (ОКР) Виталия Смирнова, необходимо «найти причины, по которым молодые спортсмены принимают допинг, почему они на него соглашаются».
«С моей точки зрения, как бывшего министра спорта, президента Олимпийского комитета, мы сделали много ошибок», - рассказал Смирнов.
Ранее в декабре была обнародована вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства под руководством Ричарда Макларена о применении допинга российскими спортсменами. Отмечалось, что тысячи российских спортсменов причастны к «российской государственной допинговой программе».
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