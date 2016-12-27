Умер чемпион России по хоккею с мячом Солодов

В понедельник, 26 декабря, в возрасте 42 лет умер двукратный чемпион России по бенди Дмитрий Солодов , сообщают Рамблер/новости со ссылкой на официальный сайт Федерации хоккея с мячом России.

Федерация выразила глубокие и искренние соболезнования родным и близким покойного.

Причина смерти не уточняется. Отмечается, что о месте и времени похорон будет сообщено позднее.

Солодов выступал на позиции полузащитника. Два раза спортсмен выигрывал чемпионат России в 1993 и 2000 годах. Также он является серебряным (2001) и бронзовым призером (2004), выигрывал Кубок страны (1993 и 2000) и Кубок Европейских чемпионов (1992). Он выступал за «Зоркий», «Водник», «Волгу», «Байкал-Энергию» и «Вымпел».

В последнее время Солодов работал тренером юниорской команды красногорского клуба "Зоркий".