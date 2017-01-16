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«Спартак» объявил о подписании контракта с Самедовым
«Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду полузащитника сборной России Александра Самедова.
32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. С нашей командой Александр завоевал Кубок России-2002/2003.
С 2005 по 2016 годы Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с «Крыльями Советов». За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.
Сегодня Александр подписал с красно-белыми контракт, который вступает в силу с 18 января 2017 года После подписания контракта Александр вместе с генеральным директором «Спартака» Сергеем Родионовым отправился в наш клубный музей на «Открытие Арене».
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