«Спартак» объявил о подписании контракта с Самедовым

«Спартак» и «Локомотив» заключили трансферный контракт о переходе в нашу команду полузащитника сборной России Александра Самедова

32-летний футболист является выпускником ДЮСШ «Спартака». В основном составе он дебютировал в ноябре 2002 года, провел 59 матчей и забил 9 голов. С нашей командой Александр завоевал Кубок России-2002/2003.

С 2005 по 2016 годы Александр выступал за «Локомотив», «Москву» и столичное «Динамо». В нынешнем сезоне он провел в чемпионате 15 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи. Кроме того, полузащитник отличился в кубковом матче с «Крыльями Советов». За сборную России Самедов провел 35 матчей и отличился пять раз. Он принимал участие в ЧМ-2014 и ЧЕ-2016.