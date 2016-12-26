Сдачу «Зенит-Арены» вновь отложили

Сдачу работ на стадионе «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге продлили до 31 марта, сообщила пресс-секретарь генподрядчика строительства – ОАО «Метрострой» – Екатерина Гигиняк . По ее словам, продлили не строительные работы, а их сдачу. Также, по информации представителя подрядчика, добавились «дополнительные работы по некоторому оборудованию в связи с новыми требованиями безопасности», передает «Р-Спорт».

Ранее в понедельник Гигиняк сообщила о завершении строительно-монтажных работ на стадионе на Крестовском острове Северной столицы.

Напомним, в июле власти Петербурга расторгли контракт с прежним генподрядчиком – компанией «Инжтрансстрой-СПб» – и обратились в правоохранительные органы в связи с образованием дефицита в 2,5 млрд рублей, который не смог объяснить генподрядчик.

Строительство стадиона на Крестовском острове в Петербурге началось еще в 2006 году. Стоимость проекта за это время возросла с 6,9 млрд рублей до 41 млрд рублей. ОАО «Метрострой» стал третьим по счету генподрядчиком этого стадиона.

На «Зенит-Арене» планируется проведение матчей ЧМ-2018 по футболу.