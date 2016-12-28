Сборная России разгромила команду Латвии в матче молодежного ЧМ по хоккею

Молодежная сборная России по хоккею (игроки до 20 лет) крупно обыграла команду Латвии во втором матче на чемпионате мира, который проходит в Канаде. Команда Валерия Брагина на арене "Эйр Канада" в Торонто победила со счетом 9:1.

В стартовом матче турнира россияне уступили команде Канады со счетом 3:5. В следующей встрече 29 декабря сборная России сыграет против американцев. Начало матча - 23:30 мск.

В группе А в Монреале выступают команды Финляндии, Швеции, Чехии, Швейцарии и Дании, в группе В в Торонто - России, Канады, США, Словакии и Латвии. В плей-офф, который стартует со стадии четвертьфинала, выйдут по четыре лучшие команды из каждой группы.