Бобровский и Василевский пропустили 10 шайб на двоих

«Вашингтон» разрушил рекорд «Коламбуса»

«Коламбусу» не удалось повторить рекорд «Питтсбурга» по количеству побед подряд, датированный сезоном-1992/93. «Блю джекетс» остановились на отметке в 16 побед, а сделать следующий шаг им помешал «Вашингтон», который поразил ворота Сергея Бобровского пять раз.

Российский вратарь в начале третьего периода был заменён на Кёртиса Макэлинни . Зато российские хоккеисты «Кэпиталз» сыграли удачно. Евгений Кузнецов , набравший три очка в недавнем поединке с «Торонто», отдал две результативные передачи. В активе нападающего теперь 25 очков (4+21) в текущем сезоне. Это стало хорошим ответом НХЛ на персональный штраф в размере 2000 евро, выписанный Кузнецову накануне за симуляцию ещё по итогам октябрьского матча против «Флориды».

Одним ассистом отметился и Александр Овечкин . Ему осталось набрать четыре очка до заветной тысячи баллов в составе «Вашингтона». Но главным героем матча стал вратарь «столичных» Брэйден Холтби. В том самом матче против «Торонто» его меняли после второго периода, а теперь он отразил все 29 бросков по своим воротам и оформил четвёртый шатаут в сезоне.

Несмотря на провал наставник «Коламбуса» Джон Торторелла не стал сильно ругать своих подопечных.

«Первые 30 минут мы были хорошей командой, но никак не могли пробить Холтби. Он сделал несколько отличных сейвов, а потом мы потеряли себя. Но я всё равно горжусь своими парнями. Завтра всех ждёт выходной день, а затем мы двинемся к новым победам», — приводит слова тренера официальный сайт НХЛ.

Пять пробоин для Василевского

Не задалась игра и у другого российского вратаря Андрея Василевского. Он тоже пропустил пять шайб. «Нэшвилл» просто уничтожил оборону «Лайтнинг», а Василевский отразил лишь 14 бросков по своим воротам. Странно, что его не заменили по ходу встречи. Правда, за семь минут до конца Джон Купер выпустил шестого полевого хоккеиста, но лучше не стало — хозяева пропустили ещё две шайбы, а Колтону Сиссонсу удалось оформить хет-трик. Забавно, что до этой игры на счету скромного нападающего значилось лишь две шайбы в 27 матчах сезона.

«Я чувствую себя просто превосходно. Изо всех сил старался забить, и, честно говоря, даже не верю, что оформил хет-трик. Это какой-то сюрреализм», — удивлялся после матча Сиссонс.

«Колтон заслужил этот хет-трик своей работой. Он не входит в число звёзд, но он один из тех парней, которые потом и кровью добывают победы для команды», — рассказал партнёр хоккеиста Филип Форсберг

Дубль Анисимова

Тяжёлую победу над «Баффало» одержал угодивший в затяжную неудачную серию «Чикаго». Отрадно, что одним из главных героев матча стал Артём Анисимов, оформивший дубль. Теперь на счету россиянина 31 очко в текущем сезоне и 18 заброшенных шайб.

Причём Анисимов включался в игру именно тогда, когда это было необходимо. В конце второго периода Артём забросил важнейшую шайбу, сравняв счёт – 2:2.

Наконец, после перерыва нападающий вновь восстановил паритет и перевёл игру в овертайм. А ведь до конца основного времени оставалось всего две минуты.

В овертайме удача улыбнулась «Чикаго» и выросшему в Баффало Патрику Кейну. Голкипер соперника Андерс Нильссон прямо перед собой отразил бросок Джонатана Тэйвза , чем не преминул воспользоваться капитан «Блэкхоукс». Таким образом, подопечные Джоэля Кенневилля одержали десятую победу подряд над «саблями».

«Я как будто вернулся в детство. Знаете, это странное ощущение — играть против команды, представляющей твой родной город. Мне всегда интересно сражаться с «Баффало», тем более мы постоянно выигрываем», — отметил после матча Кейн.

Тарасенко забивает — «Сент-Луис» проигрывает

А вот «Сент-Луису» Владимира Тарасенко набрать очков не удалось несмотря на то, что россиянин в очередной раз отличился. Нападающий реализовал большинство в середине второго периода матча против «Каролины» и вывел свою команду вперёд — 2:1. Заодно Тарасенко с 42 очками (19+23) догнал самого Сидни Кросби в гонке бомбардиров и делит с ним третью-четвёртую строчки.