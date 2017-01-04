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СМИ: Обамейянг может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира
Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может перебраться в китайский «Шанхай СИПГ». Перевод игрока станет самым дорогим в истории футбола, сообщает итальянское издание «Gazzetta dello Sport».
«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» за Обамеянга €150 млн.
Отмечается, что зарплата Обамейянга в Китае может составить рекордные в истории футбола €41 млн в год.
Цвета «Шанхая СИПГ» уже защищают экс-нападающий питерского «Зенита» Халк и бывший полузащитник «Краснодара» Одил Ахмедов.
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