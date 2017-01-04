СМИ: Обамейянг может стать самым высокооплачиваемым футболистом мира

Нападающий дортмундской «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамейянг может перебраться в китайский «Шанхай СИПГ». Перевод игрока станет самым дорогим в истории футбола, сообщает итальянское издание «Gazzetta dello Sport».

«Шанхай СИПГ» предложил «Боруссии» за Обамеянга €150 млн.

Отмечается, что зарплата Обамейянга в Китае может составить рекордные в истории футбола €41 млн в год.