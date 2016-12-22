Новый антирекорд: сборная РФ опустилась на 56-е место рейтинга FIFA

Сборная России по футболу в рейтинге FIFA уступила Саудовской Аравии и Израилю, опустившись на 56-е место. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на сайт организации.

В предыдущем, ноябрьском, рейтинге федерации футбола россияне занимали 55-е место. Худшим результатом футболистов за всю историю была 40-я строчка в декабре 1998-го.

Первая тройка рейтинга FIFA в декабре осталась неизменной: лидируют аргентинцы, за ними - Бразилия, а на третьем месте - Германия.

Падение сборной России в рейтинге связано с низкими результатами в последнее время. Летом на Евро-2016 команда не смогла выйти в плей-офф, заняв в группе B четвертое место. В финальную часть чемпионата мира 2018 года сборная России на правах хозяйки попадет, минуя квалификационные соревнования. С момента последнего обновления рейтинга в ноябре российская сборная не проводила контрольных матчей.