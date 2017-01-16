Овечкин отдал «самую красивую передачу года» в матче НХЛ

Форвард сборной России и «Вашингтона» Александр Овечкин отдал голевую передачу, которая может претендовать на звание самой красивой в нынешнем году.

В матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» при счёте 2:0 в пользу своей команды, Овечкин в контратаке вместо того, чтобы бросить с излюбленной точки - из левого круга вбрасывания - отпасовал партнёру Мэтту Нисканену, благодаря чему тот забил в пустые ворота.

Пользователи в сети назвали пас россиянина главным претендентом на звание самого эффектного в году.

À VOIR | Alex #Ovechkin est candidat à la plus belle passe de l'année! #WOW https://t.co/H9o15ARLg4 pic.twitter.com/y28E3ddMsi

— TVA Sports (@TVASports) 15 января 2017 г.

«Кэпиталз» разгромили «Флайерз» со счётом 5:0 и продлили победную серию до 9 матчей.