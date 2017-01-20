Павлюченкова впервые в карьере вышла в четвертый круг Australian Open

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова впервые в своей карьере вышла в четвертый круг (1/8 финала) Открытого чемпионата Австралии - первого в сезоне турнира серии Большого шлема (общий призовой фонд - $37,5 млн).

В матче третьего раунда россиянка, "посеянная" на турнире под 24-м номером, обыграла Элину Свитолину (11, Украина) со счетом 7:5, 4:6, 6:3. Матч продолжался 2 часа 33 минуты.

25-летняя Павлюченкова впервые в карьере вышла в 1/8 финала на турнире в Австралии, ранее высшим ее достижением на кортах Мельбурна были два участия в матчах третьего раунда (2011, 2014). Высшим достижением Павлюченковой на всех турнирах серии "Большого шлема" является стадия четвертьфинала, куда она пробивалась трижды в своей карьере - на Открытом чемпионате Франции (2011), Открытом чемпионате США (2011) и Уимблдоне (2016).

Первый в сезоне турнира серии Большого шлема завершится 29 января.