Сборная России проиграла канадцам на старте молодежного ЧМ

Хоккеисты сборной России в своем первом матче молодежного чемпионата мира проиграли сверстникам из Канады.

Таким образом, канадцы набрали три очка и догнали в турнирной таблице группы В сборную США. Эти команды делят первое-второе места. У россиян очков по-прежнему нет.

28 декабря в полночь подопечные Валерия Брагина сыграют с Латвией, 29 декабря в 23:30 (мск) - с командой США, а 1 января в 04:00 (мск) – со словаками.