Источник: Витсель будет получать в "Тяньцзине" около €25 млн в год

Бельгийский полузащитник Аксель Витсель будет получать в китайском футбольном клубе "Тяньцзинь Цюаньцзянь" около €25 млн в год, срок соглашения составит три года. Об этом ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В воскресенье журналист Sky Sports Фабрицио Романо в своем "Твиттере" сообщил, что 27-летний Витсель заключил с китайским клубом трехлетний контракт.

"Витсель будет получать зарплату в размере 25 миллионов, "Зенит" получит от перехода семь миллионов плюс бонусы", - сказал источник.

Бельгиец выступал за "Зенит" с 2012 года, в составе российской команды он выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка страны. В текущем сезоне он сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом.