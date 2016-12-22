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России отказали в Кубке мира по биатлону и конькобежному спорту
Россия лишилась права проведения этапа Кубка мира и юниорского чемпионата мира по биатлону. Соответствующее решение принял исполком Международного союза биатлонистов (IBU) на экстренном заседании. Об этом сообщают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости.
Как говорится в публикации, Союз биатлонистов России сам выразил желание отказаться от проведения соревнований. Решение было принято по рекомендации рабочей группы IBU, занимавшейся расследованием фактов, представленных в докладе Ричарда Макларена. Состязания по биатлону должны были пройти в Тюмени с 9 по 12 марта 2017 года. Юниорский чемпионат мира должны был состояться в городе Острове Псковской области с 21 по 28 февраля 2017 года. Ранее спортсмены Великобритании и Чехии объявили бойкот этапу Кубка мира в Тюмени. Также о возможности бойкота заявили норвежские биатлонисты.
Также Россия была лишена права проводить этап Кубка мира по конькобежному спорту, отмечают Рамблер/новости со ссылкой на РИА Новости. Финал Кубка мира должен был пройти в Челябинске 10-12 марта. Решение о переносе было принято Международным союзом конькобежцев (ISU). В качестве причины переноса также приводится расследование фактов из доклада Макларена об употреблении российскими спортсменами допинга. Ранее Международная федерация бобслея и скелетона приняла решение перенести чемпионат мира из Сочи в немецкий город Кенигсзе.
9 декабря была представлена вторая часть доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В ней речь шла о фальсификациях с допинг-пробами, выявленных у двоих российских спортсменов, выигравших вместе четыре золотые медали Олимпиады 2014 года в Сочи. Также сотрудники Московской антидопинговой лаборатории были обвинены в умышленном сокрытии положительных допинг-проб .
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