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22 декабря

Какие подарки собираются дарить россияне на Новый год?

Мир24иещё 3

Социологи выяснили, какие подарки собираются дарить россияне на Новый год. Самыми популярными оказались конфеты, алкогольные напитки и деликатесы (25%), говорится в исследовании, опубликованном на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Какие подарки собираются дарить россияне на Новый год
Фото: Мир24Мир24

Согласно опросу, также респонденты назвали парфюмерию, косметику и бижутерию –19%. Столько же участников опроса выбрали вариант «сувениры». Далее идут игрушки – 18% и деньги – 15%.

Кроме того, жители РФ в качестве новогоднего подарка выбирают бытовые приборы – 11%, сделанные своими руками подарки, а также подарочные сертификаты – по 9%. Респонденты также рассказали, что хотели бы сами получить в качестве подарка на Новый год. Опрос показал, что только 7% мечтают об алкоголе и деликатесах. Столько же назвали парфюмерию, косметику и бижутерию, а также сувениры.

При этом деньги оказались более желанным подарком – 9%. Кроме того, россияне мечтают о билетах на концерт, театр либо об ужине в ресторане – 8%. Внимание близких хотят получить на Новый год 10% респондентов. Всероссийский телефонный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 3 декабря. В исследовании участвовали 1 600 россиян в возрасте от 18 лет. Метод опроса – телефонное интервью. Предельная погрешность с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Социология,ВЦИОМ,
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