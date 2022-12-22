Социологи выяснили, какие подарки собираются дарить россияне на Новый год. Самыми популярными оказались конфеты, алкогольные напитки и деликатесы (25%), говорится в исследовании, опубликованном на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Согласно опросу, также респонденты назвали парфюмерию, косметику и бижутерию –19%. Столько же участников опроса выбрали вариант «сувениры». Далее идут игрушки – 18% и деньги – 15%.

Кроме того, жители РФ в качестве новогоднего подарка выбирают бытовые приборы – 11%, сделанные своими руками подарки, а также подарочные сертификаты – по 9%. Респонденты также рассказали, что хотели бы сами получить в качестве подарка на Новый год. Опрос показал, что только 7% мечтают об алкоголе и деликатесах. Столько же назвали парфюмерию, косметику и бижутерию, а также сувениры.