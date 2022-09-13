Почти половина опрошенных россиян считает рубль лучшей валютой для хранения сбережений

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Почти половина россиян (47%) считают на сегодня рубль лучшей валютой для хранения сбережений, а рейтинг народного доверия к рублю как к средству хранения накоплений сейчас один из наиболее высоких с 2014 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (текст документа есть в распоряжении ТАСС).

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"Выбирая из трех валют лучшую для хранения сбережений, практически каждый второй россиянин назвал рубль (47%). У доллара всего 11% поклонников, а у евро - лишь 3%", - указано в опросе.

По данным SuperJob, с начала текущего года рубль укрепил позиции в качестве средства хранения сбережений. "Сегодня отечественную валюту называют лучшим средством для хранения накоплений в два раза чаще, чем в январе этого года", - отмечается в опросе. Рейтинг народного доверия к рублю как к средству хранения накоплений сейчас один из наиболее высоких, лишь в 2014-2015 годы отечественной валюте доверяло большее число россиян. Надежды на доллар и евро стремительно тают с января этого года, рейтинг европейской валюты минимален за 15 лет, говорится в документе.

Хранить часть сбережений в рублях сейчас считают допустимым почти две трети опрошенных россиян (65%), в долларах - почти треть респондентов (три из 10), в евро - лишь каждый четвертый (24%). При этом женщины чаще демонстрируют приверженность отечественной валюте, мужчины - американской и европейской. С увеличением уровня дохода растет уровень доверия к рублю и доллару.