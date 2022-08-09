ВЦИОМ: россияне стали меньше бояться летать на самолетах

МОСКВА, 9 августа. /ТАСС/. Доля россиян, страдающих аэрофобией, снизилась за четыре года почти на треть (с 33% в 2018 году до 23% в 2022 году). Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные во вторник на сайте организации.

"Если четыре года назад от аэрофобии страдал каждый третий, то сегодня эта доля снизилась до 23% (в 2018 году - 33%). Не испытывают страха перед полетом 73% наших сограждан (2018 год - 62%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ, в котором отмечается, что женщины подвержены аэрофобии вдвое чаще мужчин - 30% и 15% соответственно.

По результатам опроса, популярность авиатранспорта за последние четыре года осталась прежней, несмотря на пандемию, рост геополитической напряженности и приостановку авиасообщения с рядом стран. "Сегодня, как и в 2018 году, около четверти россиян ответили, что за последние несколько лет совершали перелеты (28%, 2018 год - 29%)", - отмечается в материалах опроса.

Исследование показало, что россияне стали больше ценить комфорт (24% в 2022 году против 18% в 2018 году), обращать внимание на стоимость поездки, предпочитая доступные варианты (21% в 2022 году против 16% в 2018 году), хотя главным преимуществом остается высокая скорость авиаперевозок (85% в 2022 году против 78% в 2018 году).

Не приходилось пользоваться услугами авиакомпаний в последние 2-3 года 71% россиян. Почти две трети из них (63%) аргументируют это отсутствием необходимости в поездке.