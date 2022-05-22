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22 мая

В Госдуме предложили давать выходной за работу в условиях стресса

Lenta.ruиещё 5

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил раз в месяц давать дополнительный выходной россиянам, постоянно работающим в условиях стресса. Соответствующее письмо он направил главе Роспотребнадзора Анне Поповой, передает ТАСС.

В Госдуме предложили давать выходной за работу в условиях стресса
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как пояснил депутат, «события последних двух лет вызвали отмечаемое многими специалистами повсеместное состояние стресса и эмоционального выгорания у работающих россиян». В частности, это касается тех, чья работа связана с повышенным уровнем стресса. В связи с этим Чернышов предложил ввести дополнительный выходной день для тех сфер, где стресс является неотъемлемой частью рабочего процесса. По его словам, выходной стоит давать «в любую дату, удобную работнику».

Социология,Борис Чернышов,Анна Попова,Роспотребнадзор,Госдума,
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