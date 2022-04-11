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32 минуты назад

Опрос показал, какая профессия стала самой привлекательной среди россиян

ТАСС

Специалист в области IT - наиболее привлекательная профессией у россиян, такие данные приводит банк "Хоум Кредит" в своем всероссийском онлайн опросе (материалы есть в распоряжении ТАСС).

Россияне определили самую привлекательную профессию
Фото: © Евгений Курсков/TACC© Евгений Курсков/TACC

В опросе приняли участие 1 113 человек в возрасте 18-55+ лет. Из них 813 человек на момент прохождения опроса имели работу.

"Среди наиболее привлекательных профессий на первом месте сегодня находится специалист в области IT (16% от опрошенных), на втором - руководитель предприятия или собственник своего бизнеса (11%), на третьем месте - группа профессий (по 8%), в которую входят психолог, занятые в сфере искусства или культуры (артист, художник или дизайнер, музыкант) и государственные служащие", - указано в опросе.

Далее следуют работник сферы услуг (туризм, общественное питание, сфера красоты и т.д.) - 7%; менеджер, инженер (по 6%); экономист, финансист, блогер, медицинский работник, специалист в маркетинге, маркетинговых исследованиях (по 5%).

По данным опроса, большинству респондентов, имеющих работу, нравится их профессия. 27% заявили о том, что она им очень нравится. 37% сказали, что скорее нравится, чем нет. Видят в своей профессии позитивные и негативные стороны 28% респондентов. 6% профессия скорее не нравится и двум процентам она не нравится совсем. Поменять свою текущую профессию собираются 15% отпрошенных.

Социология,ХКФ Банк,
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