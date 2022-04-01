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31 минуту назад

Половине россиян приходится работать в выходные дни

ТАСС

Половина сотрудников российских офисов часто работает в выходные дни. Об этом говорится в результатах опроса сервиса "Зарплата.ру", проведенного в период с 24 по 31 марта среди 1 950 жителей страны в возрасте 18-55 лет.

Половине россиян приходится работать в выходные дни
Фото: ТАССТАСС

По данным исследования, часто приходится работать в выходные 44% респондентов.

Опрошенные выходят на работу в уикенд из-за дополнительного заработка - 39%; чтобы завершить задачи, на которые не хватило времени в рабочие дни - 23%; просто от скуки готовы потратить свободное время на работу 6%. А 5% тратят свои выходные из-за определенных карьерных целей.

Среди сотрудников, трудящихся в выходные, больше всего представителей сферы услуг - 13%, продаж, строительства и недвижимости - по 11%, промышленности - 10%, образования и науки - 9%. Меньше всего выходят на работу в нерабочее время сотрудники общепита и юридической сферы.

Необходимость выполнения задач в нерабочее время не устраивает 49% россиян, согласны трудиться 22%, а еще для 20% это не имеет значения. Более половины (51%) респондентов, работающих внеурочно, считают работу в выходные переработкой. А 49% из них сообщают, что работодатель выплачивает за внеурочную работу компенсацию.

Социология,Общество,
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